Костомукшанина лишат крупной суммы за избиение полицейского

Злоумышленник в городе горняков выслушал приговор по делу о нападении на стража порядка.
Городской суд Костомукши признал виновным 44-летнего горожанина по делу о избиении полицейского.
Следствие и суд установили, что в мае мужчину в общественном месте пытались задержать за порчу чужого имущества.
Костомукшанин публично оскорбил стража порядка, а после напал на него.
Приговор суда - свыше 100 тысяч рублей штрафа, рассказали в Следкоме Карелии.
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