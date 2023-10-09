Костомукшанина лишат крупной суммы за избиение полицейского

Злоумышленник в городе горняков выслушал приговор по делу о нападении на стража порядка.

Городской суд Костомукши признал виновным 44-летнего горожанина по делу о избиении полицейского.



Следствие и суд установили, что в мае мужчину в общественном месте пытались задержать за порчу чужого имущества.



Костомукшанин публично оскорбил стража порядка, а после напал на него.



Приговор суда - свыше 100 тысяч рублей штрафа, рассказали в Следкоме Карелии.