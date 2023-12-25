Костомукшанина отправили на строгий режим за многомиллионный разбой 12-летней давности

Мужчина с вооруженными подельниками отобрал у потерпевшей семьи пять миллионов рублей.

Городской суд Костомукши вынес приговор по делу о разбое, совершенном в 2011 году. Одного из участников банды осудили на 10 лет колонии строгого режима.



Злоумышленника арестовали 11 марта 2022 года. Все время, проведенное под стражей ему зачли в счет срока из расчета один день в СИЗО за один день в колонии.



Суд выяснил, что в 2011 году костомукшанин договорился с тремя подельниками ворваться в квартиру потерпевших и, угрожая оружием, отобрать пять миллионов рублей.



Уголовные дела в отношении остальных членов банды выделили в отдельное производство.



Вину в суде мужчина не признал, показания давать отказался. При вынесении приговора суд, в частности, решил не применять к нему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.



Гражданский иск по уголовному делу также не предъявлен. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.