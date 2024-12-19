Костомукшская игрушка-антистресс стала популярна в Москве

Фото хрустящих комочков попало в светский телеграм-канал.

Жительница Костомукши Ольга Шаклеина придумала игрушку-антистресс и назвала ее «Снежок». Это изобретение заинтересовало авторов телеграм-канала «Антиглянец», у которого 288 тысяч подписчиков, сообщили в паблике 64 параллель онлайн.

В телеграм-канале публикуют посты о столичных знаменитостях. Благодаря этому игрушка игрушка получила известность широкому кругу читателей со всей России.

«Пару недель назад я увидела на канале „Антиглянец“ пост, где админы в шутку планировали пойти на мероприятие, которое включало перестрелку снежками. У меня сработала ассоциация с моим „Снежком“, и я написала по указанному в канале адресу. Предложила прислать „Снежки“ на эту битву в качестве тайного оружия. Мне сразу ответила согласием Татьяна Столяр, один из админов, прислала адрес. Я отправила пять „Снежков“, и сегодня получила видеосообщение с благодарностью от неё. А потом увидела фото моего „Снежка“ в „Антиглянце“!» — поделилась Ольга с изданием 64 параллель онлайн.

Хрустящие антистрессовые снежки попали в руки и админам канала Татьяне Столяр, Юлии Пош и Наталии Архангельской. Так карельский «Снежок» из Костомукши долетел до Москвы.