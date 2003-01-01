Костомукшские «Бонни и Клайд» украли со счёта своего знакомого более 200 тысяч рублей

Потерпевший в одночасье лишился средств, которые копил годами.

24-летняя жительница Костомукши вместе со своим 25-летним подельником обокрала избранника своей матери, сняв с его счёта более 224 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

— За некоторое время до обнаружения пропажи потерпевший был в гостях у сожительницы. К той пришла дочь вместе со своим приятелем. Во время застолья мужчина поделился, что у него на банковском счёте хранится несколько миллионов рублей, которые он копил в течение долгих лет, — рассказали в ведомстве.

Полученная информация показалась молодым людям небезынтересной, и они перешли от слов к делу. Узнав пароль от гаджета и банковского приложения знакомого, возлюбленный девушки дважды перевёл на её карту крупную сумму денег. Вырученные средства аферисты потратили на покупку алкоголя, телевизора, телефона, а также ремонт дачи и приятное времяпровождение.

Оказавшись в отделении полиции, пара признала свою причастность к краже. Теперь костомукшским «Бонни и Клайду» грозит до 6 лет лишения свободы.

