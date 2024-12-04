Костомукшские пауэрлифтеры вернулись из Коми с медалями первенства СЗФО

Соревнования проходили со 2 по 4 декабря в Сыктывкаре.

В столицу республики Коми приехали пауэрлифтеры из десяти регионов страны: Ненецкого автономного округа, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Карелии и Коми, пишет 64 параллель онлайн.

На открытии мероприятия присутствовала министр физической культуры и спорта Коми Светлана Суворкина, которая пожелала побед в непростом виде спорта.

От Карелии на первенстве выступили два спортсмена из Костомукши – Глеб Гаврилин (тренер Денис Гаврилин) и Денис Сёмов (тренер Евгений Иванников) в возрастной категории 14-18 лет. Ребята учатся в школе № 3.

Глеб завоевал золотую медаль в весовой категории до 59 килограммов. Денис поднялся на третью ступень пьедестала.