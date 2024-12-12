Костомукшские «Рыси» стартовали с новыми силами

В декабре, наконец, начались тренировки для юных хоккеистов.

В Костомукше начался новый хоккейный сезон. Несмотря на поздний старт из-за теплой осени, ледовый каток у СОШ № 1 уже принимает юных хоккеистов.

Как отметила администрация Костомукшского городского округа, благодаря обновленным раздевалкам и новому тренеру Александру Горошко условия для тренировок значительно улучшились. Горошко, который сам занимается хоккеем с детства, ставит перед командой амбициозные цели и с нетерпением ждет открытия крытого катка.

«Будем развиваться дальше, будем стремиться вперед. Очень ждем новый крытый ледовый каток. С его появлением планируем проводить больше тренировок и турниров и ни в коем случае не уступим командам из других городов», — поделился тренер.

Как отметили в администрации, в этом году хоккейному клубу «Рыси» исполняется 10 лет. Юбилейный матч состоится 20 декабря. Кроме того, юные хоккеисты готовятся к участию в региональном этапе соревнований «Золотая шайба».

Кроме того, специалисты администрации напомнили, что покататься на коньках могут все желающие: будние дни с 12:00 до 15:00, выходные — с 19:00 до 22:00.