Костомукшский городской суд рассмотрел уголовное дело о хулиганстве

В состоянии алкогольного опьянения обвиняемый применил насилие к несовершеннолетним потерпевшим.

Костомукшский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя города, который в июне 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на стадионе МБОУ КГО «Гимназия», действуя в группе совместно с другим лицом, применил насилие к несовершеннолетним потерпевшим. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Фигурант дела полностью признал себя виновным себя в хулиганстве.

Действия мужчины квалифицировали по ч.2 ст.213 УК РФ – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, наличие смягчающих и отягчающего обстоятельств, личность подсудимого и прочие факторы и назначил наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей.

Как отметили в источнике, на основании ч.5 ст.72 УК РФ наказание в виде штрафа было снижено до 10 000 рублей.

Прокурор Костомукши в интересах несовершеннолетних потерпевших заявил гражданские иски о компенсации морального вреда. Подсудимый их полностью признал.

Суд взыскал с него компенсацию морального вреда по 5 000 рублей в пользу каждого из потерпевших.