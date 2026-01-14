РЕКЛАМА
В городе «П»: журналист и краевед вспоминает о феномене газеты «Петрозаводск»
13 января, 18:56 Статьи
Питкярантский стрелок, убийство инвалида, драки и аферы: самые громкие преступления 2025-го года
11 января, 17:17 Статьи
От танцующей выдры до лисы-акробатки: как животные удивляли жителей Карелии в 2025 году
11 января, 08:30 Статьи
Кот из России признан самым красивым в мире
Сегодня 08:41 Общество
Питомец по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк занял первое место в ежегодном рейтинге Всемирной федерации кошек (World Cat Federation, WCF).

Абиссинский кот из России был признан самым красивым в мире. Соответствующая информация была опубликована 12 января на сайте Всемирной федерации кошек (WCF

На звание чемпиона мира кота выдвинул российский фелинологический клуб «РосКош». Дарлен Флер Далмор Блэк набрал 19 726 баллов, опередив своего ближайшего конкурента на 1150 баллов. Второе место занял шотландский вислоухий кот Мелоди Шарм из Таиланда, третье — британский короткошерстный кот Моки ТарЛен из Белоруссии. Помимо кота по кличке Дарлен, в топ-10 лучших кошек вошли еще четыре кота из России.

Дарлен родился 15 июня 2024 года. Хозяйка кота Дарья Грузинова рассказала, что с рождения было понятно, что питомец особенный. «Он такой крупненький, темненький, самый крупный из помета», — поделилась она.

Дарья отметила, что у окраса Далмора есть отличительная особенность — каждый волосок его шерсти разделен на три части: темную, светлую и совсем светлую.

Породу абиссинских кошек вывели в Великобритании в конце XIX века на основе пород кошек Восточной Африки и Юго-Восточной Азии. Абиссинская кошка считается одной из самых энергичных пород.

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

