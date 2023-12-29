Кот на пару часов лишил воды жителей Суоярви

Животное забралось в трансформаторную подстанцию, которая отвечает за энергоснабжения водозабора и ряда улиц города.

Как «Столице на Онего» сообщили власти Суоярвского округа, 5 января, примерно в 18.30 в трансформаторную подстанцию, обеспечивающую энергоснабжение водозабора и ряда городских улиц, забрался кот.



Животное погибло, а часть Суоярви на пару часов осталась без воды. Энергетики оперативно восстановили подачу коммунального ресурса.



Давление в системе нормализуется, и вода начинает поступать в квартиры горожан.