Кот на пару часов лишил воды жителей Суоярви

Животное забралось в трансформаторную подстанцию, которая отвечает за энергоснабжения водозабора и ряда улиц города.
Как «Столице на Онего» сообщили власти Суоярвского округа, 5 января, примерно в 18.30 в трансформаторную подстанцию, обеспечивающую энергоснабжение водозабора и ряда городских улиц, забрался кот.
Животное погибло, а часть Суоярви на пару часов осталась без воды. Энергетики оперативно восстановили подачу коммунального ресурса.
Давление в системе нормализуется, и вода начинает поступать в квартиры горожан.
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