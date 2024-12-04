Кот целые сутки в мороз провел на дереве в городе горняков Карелии

Питомца удалось спасти спустя сутки в Костомукше.

Непростые сутки выдались у кота Барсика и его хозяйки Татьяны Ивановны из Костомукши. Днем в среду женщина с любимым питомцем вышла на прогулку в районе ул. Интернациональной. Внезапно выскочила и залаяла собака, и кот, испугавшись, мигом забрался на дерево, пишет издание 64 параллель онлайн.



Хозяйка стала сразу звонить спасателям, скалолазам, владельцам автовышек. Они не смогли помочь в данной ситуации. В соцсетях родные опубликовали объявление:

«Люди, помогите! Кот сидит на дереве у Интернациональной, 5 с утра, собака загнала. Слезть самостоятельно не может, нет сучков. Высота — третий этаж. Мороз сильный, замёрзнет».



Хозяйка очень беспокоилась за Барсика, всю ночь не могла спать, переживала, что котик может замёрзнуть. Она кликала его с балкона, чтобы животное хоть немного шевелилось.

Решение проблемы нашлось на следующий день.



Александр из соседнего дома и Вячеслав Откидычев, руководитель управляющей компании привезли многометровую лестницу. Вячеслав Владимирович бесстрашно поднялся на высоту и спустил испуганное животное. Счастью Татьяны Ивановны нет предела.



«Я так благодарна Вячеславу и Александру за то, что они такие отзывчивые и сердобольные. Предлагала ребятам деньги за спасение моего кота, но они наотрез отказались. А Барсик пришел домой, покушал и сразу завалился спать без задних ног. На дереве он провёл целые сутки», — рассказала Татьяна Ивановна.