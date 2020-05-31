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"Котик убегал на своих костях": дети в поселке Карелии изувечили животное

Новости. Происшествия
07:25, 01 Июня 2020
фото: со страницы паблика "Столица Карелии/ Петрозаводск"
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Дети в Кварцитном искалечили кота: местные жители подали заявление в полицию.

Как сообщается в паблике "Столица Карелии/Петрозаводск", 22 мая неизвестные в буквальном смысле покалечили в поселке кота. Несчастное животное обнаружили в одном из районов поселка.

"Мы гуляли на улице, когда увидели, что толпа детишек и моя мама идут смотреть какую-то кошечку, — рассказывает Варвара Авдашкова. — Мы подумали, что это наша соседская кошка, которую на ночь отправили гулять, а она пропала. Но увидели… убегающего на своих костях котика".

Животное пыталось спрятаться, его удалось поймать и отвезти в одну из ветеринарных клиник Петрозаводска. Кто хозяин кота — местные так и не выяснили.

"Там ему сделали операцию: ампутировали две конечности, провели необходимые процедуры, — продолжает Варвара, тоже находившаяся в клинике. — Впереди еще, как минимум, две операции и реабилитация".

Местная пенсионерка рассказала, что поселковые дети видели группу из трех-четырех мальчишек, мучивших кота. Хулиганам лет по 10.

По словам селян, все чаще у них стали появляться животные то с одной передней лапой, то без задних лап, кто-то даже видел труп кота в костре.

Шокированные жители Кварцитного сообщили о произошедшем участковому, приложив документы из ветклиники: ветеринар подробно описала увечья животного.

Как рассказал участковый Павел Бекренев, произошедшее в Кварцитном еще будет расследоваться. "Планируется также, что в поселок приедут специалисты отдела по делам несовершеннолетних", — сказал он.

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Комментарии

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новый
2020-06-01 08:54:09
Когда я говорил, что не все личинки одинаково полезны для общества, тутошняя либерастня очень сильно возмущалась.
Гость
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