Котлеты и пельмени неизвестного происхождения обнаружили в одном из магазинов Петрозаводска

За нарушения юрлицо, заведующая магазином и продавец отделались предупреждением, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ Гордеева и приказом Россельхознадзора была проведена внеплановая выездная проверка одного из магазинов Петрозаводска.

Во время проверки инспекторы обнаружили в морозильной камере магазина 5,5 кг котлет и бифштекс в количестве 0,3 кг, на которую отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарной экспертизы. Продукты хранились с нарушением режима, при температуре -22,7 °С (установленная производителем температура хранения -18 °С).

Кроме того, на указанных котлетах и бифштексе, а также на пельменях в количестве 2,8 кг отсутствовала маркировка с информацией о производителе, дате выработки, сроках реализации.

За нарушения ветеринарного законодательства и требований технических регламентов Таможенного союза к административной ответственности были привлечены юридическое лицо, заведующая магазином и продавец. Всем виновным назначено наказание в виде предупреждения.