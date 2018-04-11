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Новости. Общество
06:40, 11 Апреля 2018

Котович и Коваленко отвергли в суде обвинения по делу о гибели детей на Сямозере

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Врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович, бывший глава ведомства Анатолий Коваленко не согласились в суде с предъявленным обвинением по делу о гибели 14 детей на озере Сямозеро.

"Мне не понятно, каким образом мои действия или бездействия, по мнению стороны обвинения, находятся в причинно-следственной связи с гибелью детей. <…> Трагическая гибель детей произошла не в результате каких-либо нарушений в области санэпидблагополучия. Я готова давать показания по всем позициям. Я не согласна (с предъявленным обвинением) ", - сказала Котович в ответ на вопросы судьи.

Как пишет ТАСС, еще один подсудимый, экс-глава карельского Роспотребнадзора Анатолий Коваленко также отверг предъявленное обвинение.

"Я могу сказать, что действия Роспотребнадзора, которые осуществлялись в период известных событий, никаким образом не повлияли на эту страшную, жуткую трагедию. Причина этой трагедии в другом", - пояснил Коваленко, не уточнив причину.

Его адвокат Светлана Вечерская сказала, что в 2015 году управление Роспотребнадзора по Карелии обращался с заявлением в Пряжинский районный суд Карелии с требованием приостановить деятельность лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" или его закрыть, но суд лишь оштрафовал компанию.

"Трагедия произошла только потому, что не были обеспечены безопасные условия похода детей на воде", - отметила защитник.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

Обвинения предъявлены бывшему теперь уже директору ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елене Решетовой, координатору лагеря Вадиму Виноградову, экс-руководителю управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолию Коваленко, заместителю руководителя карельского Роспотребнадзора Людмиле Котович, а также бывшим инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину. Все подсудимые кроме Виноградова с обвинением не согласны.

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