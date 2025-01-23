Коту Рексу на набережной в Петрозаводске повязали шарфик

Арт-объект напоминает горожанам о проблеме бездомных животных.

Горожане повязали шарфик фигурке кота Рекса на набережной в Петрозаводске. Фото благотворительного фонда «Рекс» разместили в паблике Живой Петрозаводск.

Судя по комментариям, жители карельской столицы одобряют этот поступок, так как погода стоит морозная.

Отметим, что новый арт-объект установил этим летом на набережной фонд «Рекс». Металлический кот Рекс напоминает горожанам о проблеме бездомных животных.