Коту Рексу на набережной в Петрозаводске повязали шарфик

Арт-объект напоминает горожанам о проблеме бездомных животных.
Горожане повязали шарфик фигурке кота Рекса на набережной в Петрозаводске. Фото благотворительного фонда «Рекс» разместили в паблике Живой Петрозаводск.
Судя по комментариям, жители карельской столицы одобряют этот поступок, так как погода стоит морозная.
Отметим, что новый арт-объект установил этим летом на набережной фонд «Рекс». Металлический кот Рекс напоминает горожанам о проблеме бездомных животных.
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