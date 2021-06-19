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«Ковчег мира» появится в Петрозаводске в День города

Новости. Общество
12:15, 20 Июня 2021
фото: фото со страницы Владимира Любарского/

Морской клуб «Полярный Одиссей» хочет установить в акватории Онежского озера в день города «Ковчег мира», сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский рассказал, что 19 июня посетил морской клуб «Полярный Одиссей» и поздравил его президента Виктора Дмитриева с 75-летием.

Во время встречи с главой города Виктор Дмитриев презентовал арт-объект «Ковчег мира», который морской клуб хочет установить в акватории Онежского озера в день города.

«Идея отличная, готов ее поддерживать и присутствовать на открытии. Только надо детально изучить возможность установки такого арт-объекта», - сказал Любарский.

Ранее сообщалось, что после посещения морского клуба родилась идея устроить в Карелии свои «Алые паруса» для отличников.

 

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