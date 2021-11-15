Ковид добрался до финских кошек

Тестирование домашней кошки подтвердило ее заражение опасным вирусом.

Вирус у кошки выявлен в Финляндии впервые. Как пишет Yle, домашнее животное протестировали по просьбе его хозяйки, которая обратила внимание на симптомы заболевания у своей любимицы. Тест подтвердил заражение, но животное уже пошло на поправку.

Финские медики отмечают, что инфицированные кошки не играют существенной роли в распространении вируса. Симптомами заболевания у них являются проблемы с органами дыхания и пищеварительным трактом.