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Ковид добрался до финских кошек

Новости. Общество
18:40, 28 Декабря 2021
фото: © Александр Щербак / ТАСС

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Тестирование домашней кошки подтвердило ее заражение опасным вирусом.

Вирус у кошки выявлен в Финляндии впервые. Как пишет Yle, домашнее животное протестировали по просьбе его хозяйки, которая обратила внимание на симптомы заболевания у своей любимицы. Тест подтвердил заражение, но животное уже пошло на поправку.

Финские медики отмечают, что инфицированные кошки не играют существенной роли в распространении вируса. Симптомами заболевания у них являются проблемы с органами дыхания и пищеварительным трактом.  

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