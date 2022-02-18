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Ковид не отступает: в Карелии за сутки снова более тысячи зараженных

Новости. Общество
09:49, 20 Февраля 2022
фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

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За прошедшие сутки в Карелии выявлены 1 086 инфицированных коронавирусом, из них 105 – дети, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным на утро 20 февраля в Карелии зарегистрировано 118 996 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 15 454 ребёнка.

За прошедшие сутки выявлены 1 086 инфицированных (105 - дети), из них непривитых – 1042 (95,9%). Такую статистику приводит на своей странице министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

В ковидных стационарах получает лечение 1 041 пациент, в состоянии средней тяжести – 988 человек, в тяжёлом – 45 (из них непривитых - 40).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 110 427 человек, за последние сутки – 904.

За сутки зарегистрированы 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1 380 человек.

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