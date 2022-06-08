Ковидный госпиталь Карелии закрывается — вирус отступил

Эпоха COVID-19 закончилась, ковидный госпиталь переходит в другой формат работы, заявил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«Мы закрываем Госпиталь для ветеранов войн в течение июля, как работающий ковидный стационар. Все больные будут госпитализироваться в Республиканскую инфекционную больницу, в ковидный стационар на базе Роддома им. Гуткина К.А. или в Паллиативный центр», — сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По словам министра, Госпиталь для ветеранов войн будет работать в другом формате.

«Если раньше сюда плановые больные принимались только в дневное время, то теперь их будут принимать круглосуточно. В госпитале останется реанимация, постковидная реабилитация, трансформируется гериатрия, реабилитация от ОНМК и перенесённого инфаркта миокарда. Будут расширены показания к госпитализации пожилых людей, — объяснил Охлопков. — С учётом перегрузки инфекционной больницы и БСМП, если пожилому человеку не нужно инвазивной терапии, то такой пациент будет направляться сразу в Госпиталь для ветеранов войн».

Михаил Охлопков напомнил, что в 2020–2021 годах мы оснастили госпиталь компьютерным томографом, стационарной кислородной станцией, которая самостоятельно вырабатывает кислород, тем самым обеспечивая безопасность пациентов, самым современным оборудованием для реанимации и реабилитации.

«С 2023 года в рамках программы реабилитации госпиталь будет дополнительно профинансирован из федерального бюджета», — сообщил министр здравоохранения.

Отметим, что ранее Михаил Охлопков предупреждал о шестой волне коронавируса, которая «медленной поступью приближается к Карелии».