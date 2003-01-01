Ковшом экскаватора открывали бутылки - лучшие коммунальщики съехались на межрегиональный конкурс в Петрозаводск

В Петрозаводске стартовал финал IX межрегионального этапа конкурса профессионального мастерства «Дока-2025».

Соревнования среди лучших сотрудников «Российских коммунальных систем» в Петрозаводске проходят уже в третий раз. За звание сильнейших борются команды из Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края, Амурской, Самарской, Пензенской, Тамбовской и Ульяновской областей. Республику Карелия представят сотрудники АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети».

Испытания включают как теоретическую часть, так и выполнение сложных практических заданий: сборку водомерных узлов, химический анализ проб воды, работу с щитами управления, мастерство вождения, монтаж сварных соединений и ювелирную точность в управлении спецтехникой.

Как раз последнее испытание было наиболее зрелищным. На ковше экскаватора была пластина, с помощью которой необходимо было открыть три бутылки.

Если горлышки отлетали или бутылка разбивалась, то баллы снимали. Задание имитирует реальную службу экскаваторщиков коммунальных предприятий. Отыскивая причину аварии, ты должен быть максимально точен, говорит Андрей Шинкоренко.

Он из Самары и более 30 лет работает на экскаваторе.

— Ты когда копаешь, там труба, ты должен рядышком около трубы аккуратно взять грунт, этим похоже, — говорит он.

Впервые в конкурсе принимают участие водители, которые везут электромонтеров, слесарей, сварщиков на аварии. От их скорости в том числе зависит быстрота решения коммунальных проблем. И это бывает не просто из-за зауженных, особенно зимой, дворов, делятся участники. Им тоже ювелирно приходится искать проезд, следуя правилам дорожного движения. Что они демонстрировали в ходе испытания.

— У нас многофункциональная техника, и назвать наших ребят, которые ею управляют, просто водителями за рулем, неправильно. Потому что на самом деле именно они доставляют наши бригады на аварии. И мы идем дальше. Мы пытаемся формировать эталонные бригады, где водитель не просто привезет, обеспечит бригаду электроэнергией, теплом, питанием, а если это будет необходимо, окажет и помощь техническую. И мы к этому подводим наших ребят, — рассказал руководитель «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов.

Соревнования будут продолжатся два дня. Итоги подведут в пятницу. Главное, считают в компании, конкурс — это обмен опытом. Все делают одно и то же, но кто-то более оперативно, кто-то более качество.