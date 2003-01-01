Реклама на сайте
Пора к психологу
«Эпоха отсутствующего отца»: почему британский сериал «Переходный возраст» так актуален во всем мире
03 сентября, 16:40 Статьи
Кинотетрис
«Семейный призрак»: авантюрная комедия с элементами магии и Никитой Кологривым
02 сентября, 12:00 Статьи
Честный взгляд
«Приладожье» открылось на берегу Онего
01 сентября, 15:10 Статьи
Ковшом экскаватора открывали бутылки - лучшие коммунальщики съехались на межрегиональный конкурс в Петрозаводск

20:40

Поставщики молока договорились с Олонецким комбинатом о финансовом механизме погашения долгов

20:20

«Красивое и комфортабельное»: жители посёлка Гирвас с нетерпением ждут открытия здания новой амбулатории

19:45

Регионы получат более 100 млрд рублей на льготную ипотеку

19:30

В Москве запустили первый беспилотный трамвай с пассажирами

19:00

В Муезерском районе Карелии вспыхнул лесной пожар

18:40

Первоклассниками школы Куркиёки стали трое детей из Санкт-Петербурга

18:20

Два троллейбуса временно изменят свои маршруты

18:00

В Петрозаводске почтили память жертв терроризма

17:40

«Лабубу», «кринж» и «цензура» вошли в топ-40 слов в России

17:15

Южный ветер и до +20°С: чем погода удивит жителей Карелии 4 сентября

17:00

В Костомукше простятся с погибшим на СВО земляком

16:45

Жителя Петрозаводска осудили за хранение и сбыт ртути

16:30

Небывалый спрос на фукус и сырец отмечают беломорские рыболовы

16:15

Белое пианино в ротонде в Петрозаводске служит последний сезон

16:00

В Минтрансе Карелии рассказали о степени готовности дороги «Ладва-Ветка – Таржеполь»

15:30

Глава Петрозаводска встретилась с участником программы «Герои Карелии»

15:10

Ученые окольцевали летучих мышей в нацпарке «Водлозерский» в Карелии

14:40

Житель Карелии сообщил о готовящемся взрыве в кондопожской поликлинике

14:20

Более 180 млрд рублей накопили жители Карелии к августу 2025 года

14:00

В Тверском центре спасения рассказали, когда планируют выпускать на волю карельских медвежат

13:40

«Наталья Наговицына упокоилась с миром»: круживший над пиком Победы дрон не обнаружил ни одного признака жизни

13:15

В Петрозаводске разыскивают самокатчика, сбившего 78-летнюю женщину

13:00

Поезд в Карелию задерживается из-за падения беспилотника

12:25

В Карелии приступили к расселению аварийного жилья в рамках нового этапа программы

11:45

Петрозаводчанка перевела деньги мошенникам, получив сгенерированное нейросетями сообщение

11:30

В ГАИ рассказали, как оплатить новую госпошлину за техосмотр

11:15

Конкурс на новую специальность «Стоматологическое дело» на базе Петрозаводского медколледжа составил 9 человек на место

10:50

Супруги Кубасовы из Сегежи отпраздновали золотую свадьбу

10:35

Названы 10 самых продаваемых автомобилей в России в августе

10:10

В Олонецком районе спасли мужчину, у которого в лодке случился инсульт

09:50

Скандальный участок улицы Хейкконена в Петрозаводске заасфальтируют уже в этом году

09:30

Задержится ли тепло: карельские синоптики сделали прогноз на сентябрь

09:00

В Петрозаводске снесут ларек скандального «Сеньора Помидора»

08:40

Новый мост через реку Чирко-Кемь досрочно построили в селе в Карелии

08:20

Сквер и дорога к школе спасены: в Петрозаводске вовремя починили ливневку

08:00

Книжный фестиваль пройдет в Петрозаводске

07:40

Карелия вошла в тройку регионов России с самой красивой осенью

07:20

Глава Республики Карелия проверил готовность ФАПа в Приладожье к приему пациентов

07:00

Вечером в Петрозаводске жёстко сбили пешехода

06:40

Названы причины обращения за помощью российских туристов

00:10

Полярное сияние озарило небо над Карелией

23:00

«Третье сентября»: история хита Шуфутинского, ставшего всенародным мемом

22:00

Человек погиб в огне на севере Карелии

21:30

Крупнейший форум камнеобработки «Карелфорум 2025» пройдет в Петрозаводске

21:00

В Суоярви простились с погибшим в зоне СВО

20:00

Нетрезвых водителей будут ловить в Петрозаводске два дня

19:20

В лесах Карелии сохраняется режим пожарной опасности

19:00

В поселке Куркиеки завершены работы по благоустройству набережной

18:30

Автобусный рейс по маршруту «Валдай — Сегежа» вновь отменили

18:20

Дети погибших участников СВО посетили фабрику мороженого «Lumipallo»

18:10

В Петрозаводске до конца осени откроют первую в России цифровую верфь

18:00

Молодой человек в Карелии обвиняется в убийстве отчима

17:40

Численность таежных клещей хотят уменьшить с помощью грибов-паразитов

17:20

Ветрено, без осадков и до +19°С: чем погода порадует жителей Карелии 3 сентября

17:00

Умер актёр фильма «Зелёная миля» Грэм Грин

16:40

Футбол, баскетбол, волейбол и шахматы – большая спортивная площадка появилась в новом районе «Talojarvi. Город у воды»

16:30

Горожан приглашают перевернуть календарь в ротонду

16:20

Росгвардейцы изъяли 9 единиц оружия за неделю в Карелии

16:00

Парковку возле ж/д вокзала в Петрозаводске украсят яркими граффити

15:30

«Как я проеду все 200 км, если уже сейчас еле кручу?» Участники карельского веломарафона поделились впечатлениями от заезда

15:10

На Перевалке в Петрозаводске микроавтобус на скорости врезался в иномарку

14:40

Петрозаводск заработал 12 миллионов рублей на туристическом налоге

14:15

Администрация Петрозаводска не может найти денег на обустройство опасного перехода

13:45

В Карелии взорвали боеприпасы времён Великой Отечественной войны

13:20

Более 2,5 тысячи детей сели за парты в Медвежьегорском районе

13:10

Родные ищут очевидцев смертельного ДТП в Карелии

13:00

Бывшие зэки вынесли из магазинов Петрозаводска 20 пачек сливочного масла и 15 упаковок сыра

12:40

В отечественный прокат вышла фантастическая комедия «Семейный призрак» с Никитой Кологривым

12:10

В торгово-развлекательном центре «Тетрис» устроили большой праздник для детей в День знаний

12:00

Жительница Кондопожского района украла 2 млн рублей, выделенных на компенсацию труда «Земского доктора»

11:40

Спамеры и мошенники пытались дозвониться жителю Петрозаводска более 16 тысяч раз

11:30

Семь белорусских хоккеистов пополнили состав команды «Динамо-Карелия»

11:20

Китай вводит безвизовый режим для россиян

11:00

В России изменили порядок расчета отпускных

10:20

Глава Карелии рассказал, какие школы республики ждет капитальный ремонт

09:55

Петрозаводский пенсионер перехитрил телефонных мошенников и спас сбережения

09:30

В России предложили продлить выплаты многодетным семьям до совершеннолетия младшего ребенка

09:00

Треть отелей в Карелии исчезла с сайтов бронирования

08:40

Роспотребнадзор Карелии напугал школьников последствиями несоблюдения правил гигиены

08:20

Карелия вошла в топ-15 направлений для отдыха в бархатный сезон

08:00

В России запретили продавать землю отдельно от дачи

07:40

Финляндия начала военные учения рядом с Карелией

07:20

26 жителей Карелии обратились за неделю с жалобами на укусы клещей

07:00

Новая гостиница на 88 номеров открылась в центре Петрозаводска

06:30

Российские ритейлеры нашли способ продавать iPhone без предустановленного RuStore

00:10
Сегодня 20:40 Общество
В Петрозаводске стартовал финал IX межрегионального этапа конкурса профессионального мастерства «Дока-2025».

фото: © Людмила Корвякова

Соревнования среди лучших сотрудников «Российских коммунальных систем» в Петрозаводске проходят уже в третий раз. За звание сильнейших борются команды из Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края, Амурской, Самарской, Пензенской, Тамбовской и Ульяновской областей. Республику Карелия представят сотрудники АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети».

Испытания включают как теоретическую часть, так и выполнение сложных практических заданий: сборку водомерных узлов, химический анализ проб воды, работу с щитами управления, мастерство вождения, монтаж сварных соединений и ювелирную точность в управлении спецтехникой.

Как раз последнее испытание было наиболее зрелищным. На ковше экскаватора была пластина, с помощью которой необходимо было открыть три бутылки.

Если горлышки отлетали или бутылка разбивалась, то баллы снимали. Задание имитирует реальную службу экскаваторщиков коммунальных предприятий. Отыскивая причину аварии, ты должен быть максимально точен, говорит Андрей Шинкоренко.

Он из Самары и более 30 лет работает на экскаваторе.

— Ты когда копаешь, там труба, ты должен рядышком около трубы аккуратно взять грунт, этим похоже, — говорит он.

Впервые в конкурсе принимают участие водители, которые везут электромонтеров, слесарей, сварщиков на аварии. От их скорости в том числе зависит быстрота решения коммунальных проблем. И это бывает не просто из-за зауженных, особенно зимой, дворов, делятся участники. Им тоже ювелирно приходится искать проезд, следуя правилам дорожного движения. Что они демонстрировали в ходе испытания.

— У нас многофункциональная техника, и назвать наших ребят, которые ею управляют, просто водителями за рулем, неправильно. Потому что на самом деле именно они доставляют наши бригады на аварии. И мы идем дальше. Мы пытаемся формировать эталонные бригады, где водитель не просто привезет, обеспечит бригаду электроэнергией, теплом, питанием, а если это будет необходимо, окажет и помощь техническую. И мы к этому подводим наших ребят, — рассказал руководитель «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов.

Соревнования будут продолжатся два дня. Итоги подведут в пятницу. Главное, считают в компании, конкурс — это обмен опытом. Все делают одно и то же, но кто-то более оперативно, кто-то более качество. 

