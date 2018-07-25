КПРФ и ЛДПР выдвинули кандидатов на выборы в Петросовет

Региональные отделения партий КПРФ и ЛДПР выдвинули кандидатов на дополнительные выборы в Петрозаводский городской совет по 4-му избирательному округу.

Довыборы потребовались после того, как свои полномочия сложил депутат Вадим Сухарев, избранный осенью 2017 года главой Прионежского района. Освободивший округ находится на Древлянке и Перевалке.

Ранее стало известно, что на депутатский мандат претендуют самовыдвиженка Ольга Мацкевич и кандидат от "Единой России" Оксана Политова.

А в среду на сайте ЦИК Карелии появилась информация о еще двух кандидатах в депутаты.

КПРФ выдвинула кандидатом на выборы в Петросовет 54-летнего Леонида Ботнаря - секретаря регионального отделения партии, редактора газеты "Ленинская правда".

А от ЛДПР за мандат поборется 40-летний работник РЖД Алексей Пешков.

Выборы пройдут 9 сентября.