КПРФ и ЛДПР выдвинули кандидатов на выборы в Петросовет

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Региональные отделения партий КПРФ и ЛДПР выдвинули кандидатов на дополнительные выборы в Петрозаводский городской совет по 4-му избирательному округу.
Довыборы потребовались после того, как свои полномочия сложил депутат Вадим Сухарев, избранный осенью 2017 года главой Прионежского района. Освободивший округ находится на Древлянке и Перевалке.
Ранее стало известно, что на депутатский мандат претендуют самовыдвиженка Ольга Мацкевич и кандидат от "Единой России" Оксана Политова.
А в среду на сайте ЦИК Карелии появилась информация о еще двух кандидатах в депутаты.
КПРФ выдвинула кандидатом на выборы в Петросовет 54-летнего Леонида Ботнаря - секретаря регионального отделения партии, редактора газеты "Ленинская правда".
А от ЛДПР за мандат поборется 40-летний работник РЖД Алексей Пешков.
Выборы пройдут 9 сентября.
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