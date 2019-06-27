КПРФ начинает сбор подписей против законопроекта правительства Карелии о монетизации льгот

Об этом сообщил депутат Заксобрания Карелии, лидер республиканского отделения КПРФ Евгений Ульянов.

"Монетизация льгот, которую хочет провести через парламент правительство Карелии, больно ударит по ветеранам труда, - заявил Ульянов. - Совершенно очевидно, что для многих выплата в 969 рублей не будет покрывать нынешнюю 50%-ную льготу на услуги ЖКХ. И главное, эта фиксированная выплата не будет расти, при том, что тарифы повышаются два раза в год, а ценники в магазинах и аптеках меняются чуть ли не каждый день. Это антинародный, антисоциальный законопроект.

Уверен, что только широкий общественный протест сможет остановить этот чиновничий беспредел. В Законодательном собрании сейчас всего два депутата-коммуниста, мы не сможем повлиять на голосование, если вся "Единая Россия" и их верные помощники из ЛДПР, как всегда, забыв про обещания, данные избирателям, поддержат правительство. Наших голосов не хватит. Но чиновников можно остановить, если жители республики массово скажут свое категорическое "Нет!".

Мы начинаем сбор подписей против закона о монетизации льгот. В Петрозаводске мы будем проводить митинг в рамках всероссийской акции протеста. В ближайшее время рассмотрим вопрос о подготовке обращения в суд. Звоните в КПРФ, всю информацию мы дадим по телефону: 78–45-75".

Как пояснил Евгений Ульянов, премьер-министр Карелии Александр Чепик внес на рассмотрение Законодательного собрания Карелии законопроект о монетизации льгот. Если закон будет принят, ветераны труда лишатся 50%-й льготы на услуги ЖКХ. Вместо этого им будут платить фиксированные 969 рублей в месяц. Хотя сейчас в денежном выражении у многих пенсионеров ежемесячная льгота составляет 1500-2500 рублей. И это не единственная норма в законопроекте, которая, на взгляд депутата, ухудшит положение ветеранов.