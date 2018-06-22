КПРФ намерена провести в Петрозаводске митинг против повышения пенсионного возраста

Региональное отделение КПРФ подало заявку на проведение в Петрозаводске 7 июля митинга против повышения пенсионного возраста.

Как следует из документа, коммунисты намерены провести 7 июля на Студенческом бульваре с 12.00 до 13.30 протестную акцию "Мы против роста пенсионного возраста". Сбор участников назначен на 11.45.

Организатором выступил лидер карельского отделения КПРФ, депутат Законодательного собрания Карелии Евгений Ульянов.

Предполагается, что в акции примет участие порядка 250 человек.

Напомним, КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Фракция КПРФ уже внесла в Госдуму законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста. Коммунисты объявили всероссийскую акцию протеста против готовящейся реформы и стали инициаторами проведения всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

В Карелии идет сбор подписей под обращением к федеральным властям о недопустимости принятия "людоедского закона".