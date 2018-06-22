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Новости. Политика
09:56, 22 Июня 2018

КПРФ намерена провести в Петрозаводске митинг против повышения пенсионного возраста

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Региональное отделение КПРФ подало заявку на проведение в Петрозаводске 7 июля митинга против повышения пенсионного возраста.

Как следует из документа, коммунисты намерены провести 7 июля на Студенческом бульваре с 12.00 до 13.30 протестную акцию "Мы против роста пенсионного возраста". Сбор участников назначен на 11.45.

Организатором выступил лидер карельского отделения КПРФ, депутат Законодательного собрания Карелии Евгений Ульянов.

Предполагается, что в акции примет участие порядка 250 человек.

Напомним, КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Фракция КПРФ уже внесла в Госдуму законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста. Коммунисты объявили всероссийскую акцию протеста против готовящейся реформы и стали инициаторами проведения всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

В Карелии идет сбор подписей под обращением к федеральным властям о недопустимости принятия "людоедского закона".

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Комментарии

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grigorjev
2018-06-22 10:41:29
Ребятки, проводить митинг надо на днях, а не 7 июля. Антинародная группа до 7 июля много чего успеет наворотить...
Zim
2018-06-22 10:34:59
Цитата:
«Акции протеста против повышения пенсионного возраста были изначально предусмотрены «сценарием реализации» реформы, утверждают источники газеты «Ведомости» в администрации президента».
Цели: неудобное время, соответственно мало народу, канализация и слив протеста.
Инженер Брунс
2018-06-22 10:30:10
а грудининскую клубнику будут раздавать? Или все нахаляву?
antidimon
2018-06-22 10:25:09
Да , а идиотов в дурдом ,типа этого , на полное гос. обеспечение .
Беня
2018-06-22 10:40:46
а это и есть пэнзия.... :)
antidimon
2018-06-22 10:49:25
Беня, Для него да , наилучший вариант .
кир
2018-06-22 10:18:03
В каталажку смутьянов.
antidimon
2018-06-22 10:09:33
Акции надо проводить , остальные партии и профсоюзы должны выйти на митинги вместе . А люди независимо от возраста поддержать эту акцию своим присутствием ради себя и будущего детей . Пусть чинушки , депутаты и олигархи себе повышают что хотят , но не лезут в жизнь простых людей .
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