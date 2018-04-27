КПРФ приглашает жителей Карелии на первомайскую демонстрацию

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Праздничная демонстрация состоится 1 мая в Петрозаводске.
"Первомай – это великий праздник единения всех, кто умом, телом, талантом и трудом создает главные ценности на земле. И пусть он будет символом нашей взаимной поддержки и общей борьбы за достойное настоящее и лучшее будущее", - рассказали в КПРФ.
Сбор участников демонстрации состоится 1 мая с 12.00 до 12.30 на площади Ленина, а с 12.30 колонна двинется по проспекту Карла Маркса на площадь Кирова, где состоится праздничный митинг в честь Международного дня солидарности трудящихся.
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