КПРФ предложила сделать флагом России бывший флаг СССР

Депутаты от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить флагом России флаг, который был в СССР.

Коммунисты предлагают внести изменения в ст. 1 конституционного закона «О Государственном флаге Российской Федерации», установив, что флаг — это «красное прямоугольное полотнище с изображением в его верхнем углу золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой».



Необходимость смены флага подтверждается итогами опроса ВЦИОМ, проведенного в начале 2021 года, согласно которым 67% россиян сожалели о распаде СССР, а обратного мнения придерживалась лишь четверть опрошенных. Как отмечают авторы проекта, на вопрос, как бы вы проголосовали, если вдруг референдум о сохранении Союза ССР состоялся сегодня, 73% заявили о желании сохранить его как обновленный союз равноправных суверенных республик.



В пояснительных материалах авторы инициативы указывают, что красный флаг СССР был «символом мира, добра и великих побед». «Знамя Победы, водруженное в мае 1945 года над поверженным фашистским Рейхстагом, было красного цвета. Достижения Союза ССР в науке, освоении космоса, медицине, культуре, спорте, техническом прогрессе, а также завоевание авторитета и огромного веса на международной арене состоялись также под красным знаменем», — говорится в законопроекте КПРФ.