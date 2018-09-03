КПРФ выйдет на митинг в Петрозаводске "против пенсионного геноцида"

В карельской столице 6 сентября пройдет митинг против повышения пенсионного возраста.

Протестная акция состоится в ближайший четверг в 17.30 в устье реки Лососинка.

"Путин фактически поддержал повышение пенсионного возраста. Предложенная им "смягченная удавка" не меняет сути закона, по которому у миллионов граждан России хотят отобрать пенсии. Пенсия 20 тыс. рублей в месяц к 2024 году, которую обещал президент, – это просто позор. На 20 тысяч в месяц и сейчас прожить очень трудно. А что будет через 6 лет? Мы обязаны бороться за свои права, гарантированные нам конституцией. Сегодня еще больше мы должны сплотить свои ряды и сказать твердое "нет!" пенсионной реформе. Даже если вы не разделяете нашу идеологию, это не повод отказаться от протеста. Наш митинг – общегражданский, мы призываем всех! В прошлый раз нас было около тысячи, власти испугались и теперь пытаются заткнуть людям рот. Нам не разрешили проводить митинг ни на одной из городских площадок, поэтому наше решение - гайд-парк в устье Лососинки. 6 сентября нас должно быть в разы больше. Если мы отступим сейчас, это развяжет власти руки на новые, еще более изощренные реформы. Вместе остановим пенсионный геноцид", - говорится в сообщении карельского отделения КПРФ.

Предстоящий митинг – третья протестная акция в Петрозаводске, которую проводит КПРФ. Предыдущие две прошли на Студенческом бульваре и на набережной Онежского озера в пойме реки Лососинка.

КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Митинги против пенсионной реформы проходят по всей стране и собирают тысячи участников. По данным социологов, 90% граждан России не поддерживают повышение пенсионного возраста.

Госдума РФ 19 июля одобрила данный законопроект в первом чтении, 31 августа президент РФ Владимир Путин в телеобращении рассказал о предполагаемых "смягчительных" поправках к закону.