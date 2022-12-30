Крабовые палочки, алкоголь и косметика стали добычей нарушителей в Петрозаводске на праздниках

Росгвардейцы задержали в праздничные дни нескольких нарушителей.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, в праздничные дни сотрудники вневедомственной охраны задержали нескольких нарушителей на охраняемых объектах Карелии. Ущерб превысил 4 тысячи рублей.

В других случаях патрулями Росгвардии были задержаны 25-летний и 28-летний петрозаводчане, а также 21-летняя горожанка. Нарушители попались в с магазинах на краже крабовых палочек, алкоголя и косметики. Общая сумма ущерба составила около 3 тысячи рублей.

Росгвардейцы передали задержанных полиции для дальнейшего разбирательства.