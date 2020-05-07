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Краденые столбы и швеллер обогатили юного петрозаводчанина

Новости. Криминал
18:40, 07 Мая 2020
фото: © pxhere.com
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В полицию поступило заявление от 45-летнего жителя карельской столицы, сообщили в МВД Карелии.

Горожанин рассказал, что с территории его дома похищены металлические изделия. Ущерб был оценен в 3 тысячи рублей.

Оперативники установили подозреваемого – 22-летнего местного жителя. По его словам, незадолго до происшествия он помогал по хозяйству и в проведении ремонтных работ заявителю. Зная, что хранится во дворе и распорядок дня хозяина, молодой человек проникал на территорию дома и незаметно выносил имущество за ограду.

Так металлическая бочка, два столба, метровый швеллер и решетка оказались в пункте приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин сдал чужой гараж на металлолом.

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Комментарии

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новый
2020-05-07 18:45:46
Что значит помогал по хозяйству? 45-летний куркуль использовал наемный труд без заключения трудового договора.
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