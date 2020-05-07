Краденые столбы и швеллер обогатили юного петрозаводчанина

В полицию поступило заявление от 45-летнего жителя карельской столицы, сообщили в МВД Карелии.

Горожанин рассказал, что с территории его дома похищены металлические изделия. Ущерб был оценен в 3 тысячи рублей.

Оперативники установили подозреваемого – 22-летнего местного жителя. По его словам, незадолго до происшествия он помогал по хозяйству и в проведении ремонтных работ заявителю. Зная, что хранится во дворе и распорядок дня хозяина, молодой человек проникал на территорию дома и незаметно выносил имущество за ограду.



Так металлическая бочка, два столба, метровый швеллер и решетка оказались в пункте приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин сдал чужой гараж на металлолом.