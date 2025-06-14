Краевед рассказал, как финны строили водопровод в Петрозаводске и за что их потом расстреляли

Журналист и краевед Ростислав Гладких рассказывает о непопулярных фактах строительства водопровода в Петрозаводске.

В 1935 году, 90 лет назад, в Петрозаводске появился полноценный водопровод. Первая водопроводная вода была грязноватой, подача воды часто прерывалась из-за аварий в системе. Однако уже к началу войны вода в домах центральных улиц города стала привычным явлением.

Однако это важное и, на первый взгляд, совершенно неполитическое событие в жизни города скрывает много интересных фактов. Например, про американских финнов, которые вместе с петрозаводчанами строили водопровод, а также о судьбе, которая была им уготована.

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