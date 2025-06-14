Краевед рассказал, как Левашовский бульвар в Петрозаводске превратился из криминальной помойки в популярный сквер

10 июня (24 июня по новому стилю) 1900 года, ровно 125 лет назад в Петрозаводске состоялось открытие Левашовского бульвара. Журналист и краевед Ростислав Гладких покопался в архивах и рассказал то, что мы о нем не знаем.

Многие петрозаводчане любят гулять по Левашовскому бульвару — там так красиво, уютно. Особенно приятно там прогуливаться осенью, когда бульвар буквально засыпан листвой — как хорошо шуршат они под ногами. А между тем, в конце 18 века картина там была совсем другой.

Когда-то в Петрозаводске была улица Широкая. Местные жители были от нее не в восторге и, как говорили тогдашние журналисты, «место это представляло не улицу, а пустырь, всеми забытый и заброшенный». Кроме того, «к этой части города общество относилось более, чем с предубеждением, избегая не только жить в ней, но даже заглядывать сюда, и она служила местом свалки или пастьбы».

Тогдашний губернатор Владимир Левашов предложил местным властям благоустроить улицу и создать там первый в Петрозаводске бульвар. Идею поддержали не только местные депутаты, выделившие на это деньги из бюджета города, но и купечество и обычные горожане, «которые пожелали щедро поделиться своими средствами». При этом отмечалось, что «бульвар сооружен почти исключительно на добровольные пожертвования деньгами или материалами…».

10 июня (24 июня по новому стилю) 1900 года, 125 лет назад, состоялось открытие бульвара, где был «на среднем участке» отслужен водосвятный молебен, играл духовой оркестр, а вечером «стали жечь бенгальские огни». Публики на мероприятии было достаточно много. На бульваре были высажены деревья (они до сих пор растут там), приведена в порядок дорожка между ними.

Как писали в тогдашней прессе, польза от бульвара была несомненной. Помимо того, что там был чистый воздух, жители города приобретали место для прогулок и детских игр, «недостаток в которых особенно ощущается в Петрозаводске».

А еще бульвар приобрел коммерческую ценность.

Если раньше жители города не очень-то охотно селились там, то потом строить там жилье, открывать торговые лавки и магазины стало делом престижным. Он, как сообщали тогда, «не уступит Мариинской (сейчас пр. К. Маркса) и, во всяком случае, будет одной из лучших улиц города…».

Там, где сейчас в конце бульвара у озера стоит ротонда, предполагалось построить «крытую беседку для публики». Но мало кто знает, что в 1903 году на этом месте был построен первый в городе фонтан!

Через некоторое время местные депутаты решили назвать бульвар Левашовским. После революции его переименовали в трудно произносимый бульвар Карла Либкнехта и Розы Люксембург, но потом ему вернули историческое название.