Краевед рассказал о создателе русского парохода, который работал с Гаскойном в Петрозаводске

О Карле Берде, шотландце, который приехал в Россию поднимать Александровский завод в Петрозаводске, а стал в итоге создателем первого русского парохода.

Знаете ли вы, что первым, кто создал в России пароход, был Карл Берд, друг и соратник выдающегося инженера, строителя Александровского завода в Петрозаводске Карла Гаскойна, а ещё друг первого создателя паровой машины Джеймса Уатта.

Молодого Берда в 1786 году привез в Россию как раз Гаскойн. Вместе они работали в Петрозаводске. Но прославился Берд вовсе не оружием из нашего города.

210 лет назад из Петербурга в Кроншатд вышел первый пароход...

Читайте дальше в материале журналиста и краеведа Ростислава Гладких.