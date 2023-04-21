Краеведы Карелии поделились фото приладожского заката почти столетней давности (ФОТО)

В популярном сообществе в соцсети опубликованы фотографии заката в сортавальском парке.

В паблике «Краеведческий клуб «Оберег». Карелия» выложили фотоснимки заката в Сортавале.



«Наблюдать закат с городского, или Карельского, моста в Сортавале в стороне парка Ваккосалми - это всегда зрелищно и красиво. Первое фото 30-х годов. Второе фото 2023 год», - сообщили в паблике.



А вот, как закат солнца с того же ракурса выглядит сейчас.







Напомним, ранее мы делились фотографиями самого высокого приладожского водопада.