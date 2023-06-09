Краеведы поделились чарующими фото самого высокого водопада Приладожья Карелии (ФОТО)

В одном из популярных пабликов появилась серия фотографий водопада «Белые мосты».

В сообществе «Краеведческий клуб "Оберег". Карелия» выложили фотографии водопада «Белые мосты» или Юканкоски. Это самый высокий водопад Северного Приладожья.



Точнее, это комплекс водопадов, расположенный на реке Кулисмайоки в Питкярантском районе. Как сообщает «Википедия», историческое финское название Jukankoski, вероятно, возникло от названия ближайшего хутора Juka или Jukankontu и финского koski — речной порог.



В 1970 годах местные жители дали водопаду русское название «Белые мосты». Название связано с мостами через Кулисмайоки выше по течению, построенными финнами с использованием белого камня. Сейчас мосты разрушены.



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