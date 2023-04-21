Краеведы раскрыли тайну старого снимка железнодорожного вокзала Петрозаводска

Объектом внимания историков стала сооружение, высящееся справа от здания на фотоснимках 1950-х - 1970-х годов.

Как пишет «Фактор News», петрозаводские краеведы нашли интересную подробность в истории железнодорожного вокзала. На фото 1950-х - 1970-х годов рядом со зданием со шпилем стояла неизвестная башня. Оказалось, это багажный лифт.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги выяснили: это действительно здание грузового лифта почтово-багажного отделения вокзала, которое было построено вместе с историческим зданием, на одной параллели, и имело выход на платформу. Сюда с отделений почты привозили посылки и отправления для погрузки в почтово-багажные вагоны.

Когда и почему это здание исчезло, читайте здесь.