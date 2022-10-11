Краеведы спасли древние камни от лесовозов на юге Карелии

Активисты нашли мегалит на одной из лесных делянок в Питкрантском районе Карелии.
Сотрудники краеведческого клуба «Оберег» обнаружили мегалит в квартале №17 Импилахтинского лесничества.
«Большие колеи остаются при трелёвке леса на лесных делянках. Была опасность повреждения мегалита в квартале 17 Импилахтинского лесничества», говорится в сообщении паблика «Импилахти. Краеведческий клуб «Оберег».
Силами краеведов из клуба «Оберег» была очерчена на местности зона отчуждения вокруг объекта, сам камень внесли в список территорий, где запрещена заготовка леса.
Отметим, мегалиты — сооружения из огромных каменных глыб, характерные для неолита и энеолита.
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