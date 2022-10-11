Краеведы жалуются на заросшие тропинки к памятникам военной истории Карелии

К советским ДОТам на старой границе с Финляндией нет дорог и тропинок, говорится в сообщении паблика клуба «Оберег».

Краеведы пожаловались в соцсети на отсутствие транспортной инфраструктуры к памятникам военной истории Карелии. Об этом говорится в сообщении паблика краеведческого клуба «Оберег».





«Когда путешествуешь с гостями по неизвестной Карелии — маршруты непролазные. Потому что, например, к недостроенным советским ДОТам на старой границе СССР с Финляндией нет ни дорожки, ни тропинки. Здесь, на старой границе, все дышит историей», — говорится в сообщении.





Кроме того, недалеко от указанного места есть братская могила, в которой похоронены не только красноармейцы, погибшие в Зимнюю и Великую Отечественную войны, но и расстрельные в период Олонецкого похода в 1919 году.





«А если зайти в Салми на кладбище — там сохранился памятник белофиннам, которые тоже погибли в Олонецком походе. Но, как вы сами понимаете, на другой стороне. Порубежный камень в Мансила — это просто шедевр! Тоже тропинки нет», — сказано в сообщении клуба «Оберег».





Отметим, согласно открытым источникам, 24 апреля 1919 года отряды белофинских добровольцев и егерей захватили Олонец и продолжили наступление в советской Карелии, стремясь отторгнуть этот регион в пользу Финляндии. Красной армии удалось отстоять Олонецкую губернию с большим трудом.