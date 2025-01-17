Красавец глухарь попал в объектив камеры жителя Костомукши

фото: © Скриншот с видео от Игоря Киреева / VK

Зимой птицы стараются согреться в лунках или сугробах снега.

Житель Костомукши Игорь Киреев повстречал глухаря на дороге в карельской деревне Ладвозеро. Видео опубликовали в паблике 64 параллель онлайн.

Судя по кадрам, птица грациозно вышагивала по дороге, но увидев человека, вспорхнула крыльями и улетела.

Глухари глотают камни, чтобы переварить пищу. Зимой птицы питаются в основном хвоей и побегами сосны. Когда приближаются морозы, глухари наедаются и ныряют в сугробы, чтобы пережить холод.