Красавец глухарь попал в объектив камеры жителя Костомукши

Зимой птицы стараются согреться в лунках или сугробах снега.
Житель Костомукши Игорь Киреев повстречал глухаря на дороге в карельской деревне Ладвозеро. Видео опубликовали в паблике 64 параллель онлайн.
Судя по кадрам, птица грациозно вышагивала по дороге, но увидев человека, вспорхнула крыльями и улетела.
Глухари глотают камни, чтобы переварить пищу. Зимой птицы питаются в основном хвоей и побегами сосны. Когда приближаются морозы, глухари наедаются и ныряют в сугробы, чтобы пережить холод.
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