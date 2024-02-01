Красивейший район в Карелии отмечает свой день

В Дирекции ООПТ напомнили, какое значение имеют морские острова Карелии.

В Дирекции особо охраняемых природных территорий рассказали о том, что сегодня, 2 февраля, отмечается Всемирный день водно-болотных угодий.

Особый статус таких территорий был установлен Конвенцией о водно-болотных угодьях, принятой 2 февраля 1971 года в иранском городе Рамсар.

Как уточнили в Дирекции, водно-болотные угодья — это уникальные природные комплексы которые имеют глобальное значение для сохранения и восстановления биологического разнообразия водно-болотных экосистем, поддержания естественных мест для гнездования, кормежки, линьки и отдыха птиц, а также выступают в качестве природного коридора миграции водоплавающих и других птиц.

В Карелии тоже есть такая территория. Это «Острова Онежского залива Белого моря, включая государственный природный заказник «Кузова», имеющие особое значение как место гнездование морских птиц. На этих островах обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения птицы: орлан-белохвост, обыкновенная пустельга, малая гага. Кроме того, там гнездится огромное количество других птиц.