Красивую скамью выделило жюри на творческом конкурсе судейских команд «Хрустальная Карелия»

Композиция «Скамья примирения» заняла 2 место на региональном конкурсе снежных и ледовых скульптур.

Как рассказали на сайте судебной инстанции, в феврале 2022 года команда Кондопожского городского суда приняла участие в конкурсе снежных и ледовых скульптур «Хрустальная Карелия».

Инициаторами проведения конкурса выступили Совет судей Республики Карелия и Карельским региональным отделением организации «Российское объединение судей».

Снежная скульптура «Скамья примирения», выполненная кондопожской командой, заняла 2 место на конкурсе в номинации «По пути к Сампо».