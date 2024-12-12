«Красивый город»: жители Костомукши пожаловались на странные консоли на столбах

Очевидцы поделились фотографиями в соцсети.

Очень странные консоли установили на фонарных столбах Костомукши. Об этом очевидцы сообщили в паблике АНТИБЕСЕДКА — КОСТОМУКША.

«У нас в Костомукше есть службы, которые искренне заботятся о красивом городе?» — задали риторический вопрос горожане.

Ранее петрозаводчане возмутились «бедно» украшенной елке на площади Кирова и сравнили ее с красиво украшенной новогодней елью в Костомукше.