«Красивый и чистый город»: петрозаводчан удивила Костомукша

В городне горняков нет крыс, собаки без хозяев не бегают и везде порядок.

Жители карельской столицы побывали в Костомукше и сравнили чистоту и красоту города с Петрозаводском. Об этом они сообщили в паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.

«Побывали в городе Костомукша. Какой же красивый и ЧИСТЫЙ город. Ни одной разваливающейся деревяшки. Помоек во дворах нет, крыс и голубей нет, мусор нигде не валяется. Собаки без хозяев не бегают. Даже собачьего помета нет. В подъездах чисто. Новогодняя ёлка очень красиво украшена и не разваливается. А Петрозаводск что? Столица нашей красивой республики. Все завалено мусором, крысами», — сообщили горожане.

Ранее писали о том, что петрозаводчане сравнили новогоднюю елку в Петрозаводске с елью в Костомукше. Также сообщали, что в Костомукше сделали новогоднюю горку для детей.