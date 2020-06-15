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Красная гвоздика – каждому покупателю

Новости. Экономика
15:41, 16 Июня 2020
фото: © Корпорации развития Республики Карелия
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Новая социальная инициатива получила развитие благодаря кооперации представителей бизнес-сообщества региона и Корпорации развития Республики Карелия.

Теперь каждый покупатель интернет-магазина "Сделано в Карелии" получит в подарок к своему заказу памятный знак в виде гвоздики и примет, тем самым, участие во всероссийской патриотической акции "Красная гвоздика 2020".

Акция "Красная гвоздика" проводится благотворительным фондом "Память поколений" уже в пятый раз. Она призвана почтить память героев, павших в боях за Отечество, и помочь ныне живущим ветеранам боевых действий. Все собранные от продажи значков средства направляются на оказание высокотехнологической медицинской помощи ветеранам. Каждый, кто принял участие в акции "Красная гвоздика", может гордо сказать: "Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам".

Карельские предприниматели решили поддержать патриотическую инициативу. До 21 июня покупатели интернет-магазина "Сделано в Карелии" получат знак "Красная гвоздика" в подарок к заказу любого товара, размещённого на торговой площадке.

Напомним, интернет-магазин "Сделано в Карелии" создан в 2020 году в рамках национального проекта ""Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Бесплатно разместить товары и начать онлайн-торговлю в интернет-магазине "Сделано в Карелии" могут как представители малого и среднего бизнеса региона, так и крупные компании, в том числе имеющие свои собственные интернет-магазины.

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