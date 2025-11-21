400 человек пришло посмотреть товарищеский матч ветеранов «Спартака» в Петрозаводске

Легенды московского «Спартака» встретились с карельскими болельщиками в рамках товарищеского матча в Петрозаводске. Мероприятие собрало несколько сотен фанатов и завершилось товарищеским матчем со счетом 11:2 в пользу ветеранов.
Встреча началась с автограф-сессии с участием Рината Дасаева, Олега Романцева и Валерия Шмарова и других футболистов. Организаторам пришлось продлить мероприятие из-за большого количества желающих сфотографироваться с кумирами.
Товарищеский матч завершился со счетом 11:2 в пользу ветеранов. Атмосфера на игре была как в официальном матче: фанаты, баннеры, судьи и кричалки. 71-летний Олег Романцев отметил: «Спартаковские болельщики как были самыми лучшими, так и остались. Главный жизненный совет? Будьте добрее друг к другу».
Организаторы рассказали, что подобные выезды являются частью системной работы клуба по популяризации футбола в регионах. Мероприятие в Петрозаводске в очередной раз доказало, что у «красно-белой» семьи нет географических границ.
Полный фоторепортаж Людмилы Корвяковой смотрите по ссылке.