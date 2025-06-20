Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова переведут из Карелии в другой регион

Защитники красноярского бизнесмена Анатолия Быкова сообщили об удовлетворении судом просьбы перевести его в другую колонию.

Анатолий Быков сейчас находится в ИК-9 в республике Карелия. Он просил отправить его ближе к месту жительства родственников. Но Петрозаводский городской суд и представители ФСИН отказались сделать это. Тогда защита подала жалобу в Верховный суд Карелии.

«Верховный суд РФ на месте постановил не отказывать Анатолию Быкову в переводе. В течение ближайшего месяца он будет этапирован из ИК-9 Республики Карелия», — сообщает защита.

Напомним, Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года и заключили под стражу. В отношении него возбудили ряд уголовных дел об убийствах.

В сентябре 2021 года Анатолия Быкова судили за организацию убийства красноярских коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко, в мае 2023-го — за заказное убийство учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова и покушение на вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского, в декабре 2024-го — подстрекательство к убийству преступного «авторитета» Владимира Филиппова.