Краснокнижный гриб в виде коралла обнаружили в карельском лесу

Редкий гриб, традиционно произрастающий на территории Северной Америки и Азии, нашли в Карелии.

Супруги Владимир Маракасов и Светлана Сошникова из Кондопоги нашли в лесах Карелии краснокнижный коралловидный гриб ежовик, сообщили в правительстве республики.

— Это съедобный гриб, который растёт в нескольких регионах России, а за ее пределами — в Северной Америке и Азии, — рассказали там.

Примечательно, что ежовик коралловидный занесён также в Красную книгу РФ и в Красные книги Калужской, Тверской, Рязанской и Ярославской областей.

Ранее на территории государственного заповедника «Кивач» был высажен росток краснокнижного Ореха айлантолистного (более известного под именем Ореха Зибольда), естественно произрастающего на юге Сахалина, острове Кунашир, а также в Корее и горных лесах Японии.