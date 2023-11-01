Краснокнижный лишайник нашли ученые в Олонецком районе Карелии

Краснокнижное растение найдено на лесном участке АО «Олонецлес».

Лихенолог (специалист по лишайникам) института биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ подтвердила произрастание краснокнижной лобарии легочной на территории, арендованной АО «Олонецлес», входившего в финско-шведскую компанию Stora Enso.

В октябре этого года информация о наличии редких краснокнижных растений на лесном участке, арендованном под заготовку древесины, поступила от общественности в карельскую природоохранную прокуратуру.

Специалисты Минприроды выехали на место для проверки. На лесном участке они обнаружены единичные осины с лобарией легочной (Lobaria pulmonaria).

Фактов повреждения или уничтожения краснокнижных растений пока нет. Проверки продолжаются, рассказали в пресс-службе правительства Карелии.

Минприроды направило в адрес арендатора лесного участка АО «Олонецлес» письмо с информацией о краснокнижных растениях, о необходимости мер по их сохранению.