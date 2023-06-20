Краснокнижный Страусник попал под косу подрядчика в Петрозаводске

Рабочие скосили краснокнижное растение в Петрозаводске.
Рабочие скосили редкое растение Декоративный Страусник, или Страусник обыкновенный, растущий около набережной Лососинки. На это обратила внимание местная жительница Виктория Швецова.
Как выглядит Страусник и подробнее о проблеме петрозаводчанка рассказала «МК в Карелии». Читайте и смотрите здесь.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание