Краснокнижный заповедник на севере Карелии отмечает день рождения

Заповеднику «Костомукшский» в Карелии исполняется 39 лет.

Заповеднику «Костомукшский» 14 декабря исполняется 39 лет, пишет Минприроды Карелии.



Он был создан 14 декабря 1983 года. Леса на территории заповедника - одни из старейших на Северо-Западе России, они практически не тронуты человеком.



Благодаря этому, здесь обитают виды, которые невозможно встретить в других краях.



«Сердце Костомукшского заповедника – озеро Каменное. В нем водится пресноводный лосось, а на берегах кормится лесной северный олень. От чистоты воды озера зависит жизнь не только обитателей заповедника, но и жителей Костомукши, ведь именно из него подается вода в краны горожан», - говорится в сообщении республиканского Минприроды.



Флора заповедника насчитывает более тысячи видов растений, лишайников, мхов и грибов. Есть и те, которые занесены в Красные книги России и Карелии. Например, озерный и щетинистый полушники, лобелия Дортмана, осока свинцово-зеленая и другие.



Характерными представителями животного мира являются медведь, лесная куница, белка, заяц-беляк, глухарь и рябчик. Всего на территории заповедника зарегистрировано 165 видов птиц, 36 видов млекопитающих и 15 видов рыб. Часть из них также находится под охраной Красных книг.