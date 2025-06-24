Красный крест в России будет выдавать донорам памятные значки

Красный крест планирует выдавать памятный значок за вклад в развитие донорства крови и ее компонентов.

На станции переливания крови Петрозаводска рассказали, что в России будут вручать памятные значки «За регулярное донорство» на основе документов, поданных донорами. Всего будет четыре вида значков: 8 донаций цельной крови за два календарных года — для женщин; 10 донаций цельной крови за два календарных года — для мужчин; 15 донаций цельной крови и (или) ее компонентов за один календарный год; 20 донаций цельной крови и (или) ее компонентов за один календарный год.

«Уважаемые доноры, в 2025 году вы можете подать заявку на получение памятного значка, если в 2023 или 2024 годах вы сдали кровь 8 раз (женщины) и 10 раз (мужчины). Если вы претендуете на значки за 15 и 20 донаций, то будут учитываться только донации крови и её компонентов за 2024 год. Донации 2025 года будут считаться в 2026 году!» — рассказали в Станции переливания крови.

Чтобы получить значок, необходимо предоставить заявление и согласие на обработку персональных данных, копию паспорта, справку о количестве донаций. Пакет документов нужно сдать в службу крови.

Значок будут вручать вместе с именным дипломом.