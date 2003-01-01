Красота под ногами: как диспетчеры «ПКС – Водоканал» нашли вдохновение в крышках люков

Даже находясь отпуске в другом городе или стране сотрудники аварийно-диспетчерской службы (АДС) АО «ПКС – Водоканал» обращают внимание на состояние канализационных колодцев: как сотрудники создали добрую традицию

Ежедневно диспетчеры «ПКС-Водоканал» внимательно следят за состоянием инженерных сетей города. В их работе не бывает мелочей – даже открытая крышка колодца может стать поводом для выезда и устранения угрозы.

Но и в своей повседневной работе, и во время отдыха сотрудники не перестают замечать красоту и интересные детали вокруг. В коллективе диспетчеров появилась интересная традиция: во время отпуска фотографировать крышки люков в других городах и странах, чтобы поделиться снимками с коллегами.

«Когда мы, диспетчеры, отдыхаем в разных городах, кто-то обязательно пришлёт в беседу фото колодца — водопроводного, канализационного или дренажного. Они везде разные, со своими узорами, гербами и подписями. Это уже стало нашей маленькой традицией», — рассказывает Дарина Михалкина, диспетчер АДС «ПКС – Водоканал».

Эта традиция доказывает, что даже в повседневных вещах можно увидеть что-то красивое и уникальное. Крышки колодцев, выполненные с городскими символами и оригинальными узорами, отражают местную историю и культуру.

«Недавно я гуляла по Великому Новгороду и обратила внимание на необычную крышку люка — таких у нас нет. Не удержалась, сфотографировала и выложила в беседу. Теперь в каждом отпуске мы обязательно ищем что-то новое под ногами», — поделилась диспетчер Надежда Чубарова.

Теперь фото красивых крышек со всей страны стали своеобразной коллекцией, объединяющей диспетчеров и напоминающей о том, что красота — буквально под нашими ногами.

Группа компаний «РКС – Петрозаводск» обращает внимание: смотреть под ноги нужно не только для того, чтобы полюбоваться красивыми люками, но и чтобы избежать падения в открытый колодец. Если вы увидели открытый люк – сообщите об этом по номеру +7 (911) 430-05-47. Также напоминаем, что кража крышек колодцев – это уголовное преступление.