Красоту шторма в Петрозаводске запечатлел известный фотограф Карелии

Циклон «Патрик» принес республике штормовой ветер и обильные осадки.

Известный фотограф Илья Тимин опубликовал фотографии шторма, который бушевал в Петрозаводске 7 октября.



«Двадцати метров (в секунду — прим. ред.), скорее всего, не было. Да и сам ветер начал подворачивать к северу. А Петрозаводскую губу прикрывает Бараний берег. А значит сила воды слабеет. Зато южный берег — от Деревянного до Каскесручья — наверняка получит по полной.



Впрочем, городской парк петрозаводской набережной точно не досчитается деревьев. Клен не успел сбросить лист и встретил шторм всеми парусами — „мачта“ нашла слабину и огромное дерево упало. Упало аккуратно — ровно между двух тропинок», — написал наш коллега на своей странице в соцсети.





















Напомним, ранее городская ЕДДС сообщила о том, что непогода на десятки часов лишила электричества несколько районов Петрозаводска.





